У Здолбунові легковик BMW збив малолітню велосипедистку, дівчинка померла у "швидкій"
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. Поліцейські затримали здолбунівчанина за смертельну ДТП, у якій загинула 12-річна дівчинка. Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП у Рівненській області, інформує УНН.
"Повідомлення про автопригоду із потерпілими у місті Здолбунів надійшло до поліції вчора, 31 липня, о 21:12. Поліцейські на місці події встановили, що на вулиці Заводська 29-річний водій автомобіля BMW-530, місцевий житель, допустив наїзд на малолітню велосипедистку, яка рухалася у попутному напрямку. Від отриманих травм 12-річна здолбунівчанка померла у кареті "швидкої" дорогою у лікарню. У кермувальника відібрали біологічні зразки крові для визначення стану сп’яніння", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, слідчі слідчого управління розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.
"Здолбунівчанина затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Транспортний засіб вилучений та поміщений на спецмайданчик", - резюмували правоохоронці.
Як повідомлялося раніше в УНН, на Запоріжжі лобове зіткнення BMW та вантажівки, 4 осіб загинуло.