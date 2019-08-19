У задержанного за торговлю оружием в Винницкой области дома нашли кругленькую сумму
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. В Винницкой области у мужчины, которого задержали в момент продажи оружия на площади, провели обыск дома и обнаружили оружие и деньги. Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины, передает УНН.
"В ходе санкционированных следственных действий по месту жительства злоумышленника правоохранители изъяли четыре единицы охотничьего оружия и револьвер Наган-С с признаками переделки под боевой, а также боеприпасы различного калибра. Кроме того обнаружено и изъято почти 60 тысяч долларов США, 14 тысяч евро и 100 тысяч гривен", - говорится в сообщении.
Фигуранта задержали, а полученные образцы оружия переданы на экспертизу.
Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.
Ранее УНН сообщал, что по подозрению в торговле оружием правоохранители задержали жителя Погребищенского района Винницкой области.