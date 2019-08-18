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На Вінничині затримали чоловіка, який продавав зброю

На Вінничині затримали чоловіка, який продавав зброю

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 серпня. УНН. За підозрою у торгівлі зброєю правоохоронці затримали жителя Погребищенського району Вінницької області. Про це повідомили в пресслужбі поліції Вінницької області, передає УНН.

“39-річного зловмисника правоохоронці затримали на площі неподалік автостанції під час продажу пістолета іноземного виробництва Unique з чотирма набоями до нього. Під час огляду у затриманого вилучено 13 тисяч гривень, які він отримав за вогнепальну зброю”, — йдеться в повідомленні.

Наразі для встановлення походження пістолет направлений на експертизу. Правопорушник затриманий у процесуальному порядку і знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання.

Розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). За таке правопорушення передбачено до 7 років ув’язнення.

Нагадаємо, у Чернігові поліція розслідує вбивство двох людей та викрадення їхнього авто.

Українські Національні Новини

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