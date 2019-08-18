На Вінничині затримали чоловіка, який продавав зброю
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. За підозрою у торгівлі зброєю правоохоронці затримали жителя Погребищенського району Вінницької області. Про це повідомили в пресслужбі поліції Вінницької області, передає УНН.
“39-річного зловмисника правоохоронці затримали на площі неподалік автостанції під час продажу пістолета іноземного виробництва Unique з чотирма набоями до нього. Під час огляду у затриманого вилучено 13 тисяч гривень, які він отримав за вогнепальну зброю”, — йдеться в повідомленні.
Наразі для встановлення походження пістолет направлений на експертизу. Правопорушник затриманий у процесуальному порядку і знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання.
Розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). За таке правопорушення передбачено до 7 років ув’язнення.
Нагадаємо, у Чернігові поліція розслідує вбивство двох людей та викрадення їхнього авто.