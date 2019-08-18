В Винницкой области задержали мужчину, который продавал оружие
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. По подозрению в торговле оружием правоохранители задержали жителя Погребищенского района Винницкой области. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Винницкой области, передает УНН.
“39-летнего злоумышленника правоохранители задержали на площади возле автостанции при продаже пистолета иностранного производства Unique с четырьмя патронами к нему. При осмотре у задержанного изъято 13 тысяч гривен, которые он получил за огнестрельное оружие”, — говорится в сообщении.
Сейчас для установления происхождения пистолет направлен на экспертизу. Правонарушитель задержан в процессуальном порядке и находится в изоляторе временного содержания.
Начато уголовное производство по ч.1 ст.263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). За такое правонарушение предусмотрено до 7 лет заключения.
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