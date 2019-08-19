У затриманого за торгівлю зброєю на Вінничині вдома знайшли кругленьку суму
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. У Вінницькій області у чоловіка, якого затримали в момент продажу зброї на площі, провели обшук вдома і виявили зброю та гроші. Про це повідомили у пресцентрі Служби безпеки України, передає УНН.
"У ході санкціонованих слідчих дій за місцем проживання зловмисника правоохоронці вилучили чотири одиниці мисливської зброї та револьвер Наган-С з ознаками переробки під бойовий, а також боєприпаси різного калібру. Крім того виявлено та вилучено майже 60 тисяч доларів США, 14 тисяч євро та 100 тисяч гривень", - йдеться в повідомленні.
Фігуранта затримано, а вилучені зразки зброї передано на експертизу.
Зловмиснику повідомлено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.
Раніше УНН повідомляв, що за підозрою у торгівлі зброєю правоохоронці затримали жителя Погребищенського району Вінницької області.