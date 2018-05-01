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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Запорожской области задержали псевдоминера здания СБУ

Киев • УНН

 • 9060 просмотра

КИЕВ. 1 мая. УНН. Сотрудники полиции задержали мужчину, который сообщил о минировании здания Службы безопасности в городе Энергодар Запорожской области. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Запорожской области, передает УНН.

В Запорожской области задержали псевдоминера здания СБУ

"30 апреля в 21:08 в Энергодарский отдела полиции поступило сообщение о том, что было заминировано местное здание Службы безопасности. На место происшествия выехали следственно-оперативная группа, взрывотехники, кинологи и работники службы по чрезвычайным ситуациям. Во время проверки взрывоопасных предметов обнаружено не было", - говорится в сообщении.

Как установила полиция, ложное сообщение о минировании совершил житель города Энергодар 1991 года рождения. Он ранее уже был осужден за совершение корыстных преступлений. Сейчас мужчина задержан.

Открыто уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) УК Украины. Мужчине грозит от двух до шести лет лишения свободы. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, здание хозяйственного суда Запорожской области проверяли на наличие взрывчатки из-за сообщения о минировании. Во время проверки взрывчатку не нашли.

Украинские Национальные Новости

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