В Запорожской области задержали псевдоминера здания СБУ

"30 апреля в 21:08 в Энергодарский отдела полиции поступило сообщение о том, что было заминировано местное здание Службы безопасности. На место происшествия выехали следственно-оперативная группа, взрывотехники, кинологи и работники службы по чрезвычайным ситуациям. Во время проверки взрывоопасных предметов обнаружено не было", - говорится в сообщении.

Как установила полиция, ложное сообщение о минировании совершил житель города Энергодар 1991 года рождения. Он ранее уже был осужден за совершение корыстных преступлений. Сейчас мужчина задержан.

Открыто уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) УК Украины. Мужчине грозит от двух до шести лет лишения свободы. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, здание хозяйственного суда Запорожской области проверяли на наличие взрывчатки из-за сообщения о минировании. Во время проверки взрывчатку не нашли.