У Запорізькій області затримали псевдомінера будівлі СБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Співробітники поліції затримала чоловіка, який повідомив про замінування будівлі Служби безпеки в місті Енергодар Запорізької області. Про це повідомив відділ комунікації поліції Запорізької області, передає УНН.
"30 квітня о 21:08 до Енергодарського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що заміновано місцеву будівлю Служби безпеки. На місце події виїхали слідчо-оперативна група, вибухотехніки, кінологи та працівники служби з надзвичайних ситуацій. Під час перевірки вибухонебезпечних предметів виявлено не було", – зазначено в повідомленні.
Як встановила поліція, неправдиве повідомлення про мінування здійснив мешканець міста Енергодар 1991 року народження. Він раніше вже був засуджений за вчинення корисливих злочинів. Наразі чоловік затриманий.
Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) КК України. Чоловікові загрожує від двох до шести років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.
Нагадаємо, будівлю господарського суду Запорізької області перевіряли на наявність вибухівки через повідомлення про замінування. Під час перевірки вибухівку не знайшли.