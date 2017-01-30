В Запорожье задержали доцента за вымогательство денег у студентов
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Правоохранители разоблачили схему получения доцентом одного из высших учебных заведений Запорожья неправомерной выгоды от студентов. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Запорожской области.
Установлено, что доцент кафедры одного из высших учебных заведений Запорожья требовал от студентов неправомерную выгоду за получение положительного итогового балла и успешную сдачу экзамена.
После получения взятки злоумышленник задержан на основании ст.208 УПК Украины, вчера, 29 января, задержанному сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 УК Украины.
Сейчас досудебное расследование продолжается, сегодня будет решаться вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
Санкция ч.3 ст.368 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.