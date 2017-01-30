У Запоріжжі затримали доцента за вимагання грошей у студентів
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Правоохоронці викрили схему одержання доцентом одного з вищих навчальних закладів Запоріжжя неправомірної вигоди зі студентів. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Запорізької області.
Встановлено, що доцент кафедри одного з вищих навчальних закладів Запоріжжя вимагав від студентів неправомірну вимогу за отримання позитивного підсумкового балу та успішне складання іспиту.
Після отримання хабара зловмисника затримано на підставі ст.208 КПК України, учора, 29 січня, затриманому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.
Наразі досудове розслідування триває, сьогодні вирішуватиметься питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.
Санкція ч.3 ст.368 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.