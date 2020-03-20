В Запорожье осудили мужчину за изнасилование малолетней
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. В Запорожье до 12 лет осудили мужчину за изнасилование неестественным способом малолетней девочки и попытку ограбления женщины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Запорожской области.
"Запорожской местной прокуратурой № 1 поддерживалось публичное обвинение в уголовном производстве по обвинению мужчины в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 186 и ч.4 ст. 152 УК Украины", - сказано в сообщении.
Отмечается, что 19 марта 2018 года в городе Запорожье, злоумышленник, применяя физическое насилие, удовлетворил половую страсть с малолетней неестественным способом. А уже в июне того же года попал в поле зрения правоохранителей за попытку ограбления женщины на улице.
"Приговором Шевченковского районного суда города Запорожья от 25.09.2019 он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 152 УК Украины, и назначено уголовное наказание в виде 12 лет лишения свободы. По ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 186 УК Украины обвиняемый оправдан", - добавляется в сообщении.
Постановлением Днепровского апелляционного суда от 17.03.2020 апелляционная жалоба защитника обвиняемого оставлена без удовлетворения, а приговор местного суда в части признания виновным в совершении преступления по ч. 4 ст. 152 УК Украины оставлен без изменений и он вступил в законную силу.
Вместе с тем, Днепровским апелляционным судом удовлетворена апелляционная жалоба прокурора и направлено на новое судебное рассмотрение уголовное производство по части совершение преступления по ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 186 УК Украины.
Напомним, в Николаеве правоохранители задержали ранее судимого 65-летнего мужчину по подозрению в изнасиловании 5-летней внучки.