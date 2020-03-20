У Запоріжжі засудили чоловіка за зґвалтування малолітньої

КИЇВ. 20 березня. УНН. У Запоріжжі до 12 років засудили чоловіка за зґвалтування неприродним способом малолітньої дівчинки та спробу пограбування жінки. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Запорізької області.