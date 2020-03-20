У Запоріжжі засудили чоловіка за зґвалтування малолітньої
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. У Запоріжжі до 12 років засудили чоловіка за зґвалтування неприродним способом малолітньої дівчинки та спробу пограбування жінки. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Запорізької області.
"Запорізькою місцевою прокуратурою № 1 підтримувалось публічне обвинувачення у кримінальному провадженні по обвинуваченню чоловіка у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 186 та ч.4 ст. 152 КК України", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що 19 березня 2018 року у місті Запоріжжі, зловмисник, застосовуючи фізичне насильство, задовольнив статеву пристрасть з малолітньою неприродним способом. А вже у червні того ж року попав в поле зору правоохоронців за спробу пограбування жінки на вулиці.
"Вироком Шевченківського районного суду міста Запоріжжя від 25.09.2019 його визнано винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 152 КК України, та призначено кримінальне покарання у вигляді 12 років позбавлення волі. За ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 186 КК України обвинуваченого виправдано", - додається у повідомленні.
Ухвалою Дніпровського апеляційного суду від 17.03.2020 апеляційну скаргу захисника обвинуваченого залишено без задоволення, а вирок місцевого суду в частині визнання винним у вчиненні злочину за ч. 4 ст. 152 КК України залишено без змін та він набрав законної сили.
Разом з тим, Дніпровським апеляційним судом задоволено апеляційну скаргу прокурора та направлено на новий судовий розгляд кримінальне провадження в частині вчинення злочину за ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 186 КК України.
Нагадаємо, у Миколаєві правоохоронці затримали раніше судимого 65-річного чоловіка за підозрою у зґвалтуванні 5-річної онуки.