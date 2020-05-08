В Запорожье по факту препятствования журналистской деятельности открыто уголовное производство
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Событие произошло на территории торговой площадки в Запорожском районе. Неизвестный устроил ссору с тележурналистами, которые проводили видеосъемку. Следователем по данному факту возбуждено уголовное производство. Об этом сообщает УНН со ссылкой на областную полицию.
7 мая в интернете появилось видео, на котором во время съемки сюжета на одном из рынков Запорожья возник конфликт между неизвестным мужчиной и журналистами.
Во время проведения проверки, полицейские установили, что на территории торговой площадки Запорожского района съемку сюжета о соблюдении работниками торговли карантинных мероприятий проводили съемочные группы национальных телеканалов. Неизвестный мужчина совершил конфликт с представителями СМИ и мешал операторам проводить видеосъемку.
По данному факту следственным Запорожского отделения полиции открыто уголовное производство по признакам ч.1 ст.171 (Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов) Уголовного кодекса Украины.
В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия для установления обстоятельств совершения уголовного преступления и лица, причастного к его совершению.
Напомним, карантин спровоцировал усиленную агрессию в отношении журналистов.