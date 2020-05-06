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Карантин спровоцировал усиленную агрессию в отношении журналистов - НСЖУ

Киев • УНН

 • 13192 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. Карантин спровоцировал усиленную агрессию в отношении журналистов, так в апреле этого года зафиксировано больше всего нападений на представителей СМИ, в частности, в Киеве и области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Национального союза журналистов Украины.

Карантин спровоцировал усиленную агрессию в отношении журналистов - НСЖУ

"Карантин спровоцировал усиленную агрессию в отношении журналистов. В апреле произошло больше всего нападений на представителей СМИ с начала года - 10. Всего за 4 месяца 2020 года зафиксировано 26 инцидентов с применением силы в отношении представителей СМИ. Чаще всего в апреле физическая агрессия к журналистам проявлялась в Киеве и области - 5 случаев, а также по инциденту случилось в Черкассах, Одессе, во Львовской, Донецкой и Днепропетровской областях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что большинство случаев в апреле связано с освещением журналистами темы соблюдения карантина и других событий, с ним связанных.

"Так, 22 апреля журналистов онлайн-издания "Первый Криворожский" охрана грубо вытолкала с территории горисполкома, запретив присутствовать на сессии городского совета под предлогом карантинных мероприятий. В Одессе 17 апреля охранник монастыря выталкивал с территории оператора "Украинской службы информации" Владиславу Швец и выбивал из рук камеру", - говорится в сообщении.

Напомним, в Шевченковском районе Харькова неизвестные напали на журналиста, в результате чего тот получил телесные повреждения.

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