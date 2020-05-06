Карантин спровокував посилену агресію щодо журналістів - НСЖУ
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Карантин спровокував посилену агресію щодо журналістів, так у квітні цього року зафіксовано найбільше нападів на представників ЗМІ, зокрема, у Києві та області. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Національної спілки журналістів України.
"Карантин спровокував посилену агресію щодо журналістів. У квітні сталося найбільше нападів на представників ЗМІ із початку року – 10. Загалом за 4 місяці 2020 року зафіксовано 26 інцидентів із застосуванням сили щодо представників медіа. Найчастіше у квітні фізична агресія до журналістів проявлялася у Києві та області – 5 випадків, а також по інциденту трапилося у Черкасах, Одесі, на Львівщині, Донеччині і Дніпропетровщині", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що більшість випадків у квітні пов’язана із висвітленням журналістами теми дотримання карантину та інших подій, із ним пов’язаних.
"Так, 22 квітня журналістів онлайн-видання "Перший Криворізький" охорона грубо виштовхала із території міськвиконкому, заборонивши бути присутніми на сесії міської ради під приводом карантинних заходів. У Одесі 17 квітня охоронець монастиря виштовхував із території операторку "Української служби інформації" Владиславу Швець і вибивав із рук камеру", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Шевченківському районі Харкова невідомі напали на журналіста, внаслідок чого той отримав тілесні ушкодження.