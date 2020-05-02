Посеред Харкова невідомі напали на журналіста: відібрали рюкзак зі зброєю
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. У Шевченківському районі Харкова невідомі напали на журналіста, внаслідок чого той отримав тілесні ушкодження. Про це повідомив відділ комунікації поліції Харківської області, передає УНН.
“1 травня близько 23:00 до поліції надійшла інформація про те, що на проспекті Науки на 28-річного чоловіка напали невідомі та відібрали рюкзак, в якому находилися ноутбук, телефон та зброя”, — йдеться у повідомленні. Зазначається, що на місце події прибули поліцейські та провели огляд території, опитали свідків, вилучили записи з камер відеоспостереження.
“Під час обстеження прилеглої території працівники поліції виявили рюкзак з речами потерпілого. Постраждалий із забоями тулуба та обличчя звернувся по медичну допомогу до лікарні”, — додали правоохоронці.
“Слідчим Шевченківського відділу поліції відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст 187 (розбій) та ч. 2 ст. 345-1(погроза або насильство щодо журналіста) Кримінального Кодексу України. Максимальне покарання згідно з санкціями статей передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 10 років з конфіскацією майна”, — повідомили у пресслужбі та додали, що наразі встановлюються усі обставини кримінального правопорушення та причетні до нього особи.
Нагадаємо, чоловіка судитимуть за напад на журналістів у столичному Гідропарку.