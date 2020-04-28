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Чоловіка судитимуть за напад на журналістів у столичному Гідропарку

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 квітня. УНН. Столична прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно 54-річного чоловіка, який підозрюється у нападі на журналістів у Гідропарку в Києві. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури міста Києва.

Чоловіка судитимуть за напад на журналістів у столичному Гідропарку

“Київською місцевою прокуратурою № 4 затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 54-річного чоловіка, який підозрюється у вчиненні нападу на знімальну групу телеканалу ZIK на території столичного Гідропарку”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 2 квітня цього року підозрюваний, перебуваючи на спортивному майданчику на території Гідропарку, обурився на зауваження журналістів про те, що він порушує карантин, та здійснив напад на знімальну групу. Під час сутички зловмисник наніс журналістці та оператору численні удари по різним частинам тіла та намагався пошкодити техніку.

“Дії чоловіка кваліфіковано за ч. 1 ст. 171 (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів), ч. 2 ст. 345-1 (погроза або насильство щодо журналіста) Кримінального кодексу України. Обвинувальний акт скеровано до Дніпровського районного суду м. Києва для розгляду по суті. За вчинене чоловіку загрожує до 5 років позбавлення волі”, — повідомили в прокуратурі.

Як повідомляв УНН раніше, підозрюваний у нападі на журналістів у Гідропарку перебуватиме під домашнім арештом.

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