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Чоловіка відправили під домашній арешт за напад на журналістів у Гідропарку

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 квітня. УНН. Підозрюваний у нападі на журналістів у Гідропарку перебуватиме під домашнім арештом. Про це УНН повідомили у пресслужбі прокуратури Києва.

Чоловіка відправили під домашній арешт за напад на журналістів у Гідропарку

"Дніпровський райсуд міста Києва обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту чоловіку, який підозрюється у нападі на знімальну групу телеканалу "ZIK" 2 квітня у Гідропарку", - вказали у прокуратурі.

Чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 171 (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів), ч. 2 ст. 345-1 (погроза або насильство щодо журналіста) Кримінального кодексу України.

Строк дії запобіжного заходу суд визначив до 3 червня 2020 року включно.

Нагадаємо, 2 квітня на території столичного Гідропарку знімальні групи телеканалів "ZIK" та "Еспресо" зазнали нападів під час підготовки репортажів про дотримання громадянами обмежень, встановлених на час дії карантину.

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