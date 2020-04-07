Чоловіка відправили під домашній арешт за напад на журналістів у Гідропарку
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Підозрюваний у нападі на журналістів у Гідропарку перебуватиме під домашнім арештом. Про це УНН повідомили у пресслужбі прокуратури Києва.
"Дніпровський райсуд міста Києва обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту чоловіку, який підозрюється у нападі на знімальну групу телеканалу "ZIK" 2 квітня у Гідропарку", - вказали у прокуратурі.
Чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 171 (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів), ч. 2 ст. 345-1 (погроза або насильство щодо журналіста) Кримінального кодексу України.
Строк дії запобіжного заходу суд визначив до 3 червня 2020 року включно.
Нагадаємо, 2 квітня на території столичного Гідропарку знімальні групи телеканалів "ZIK" та "Еспресо" зазнали нападів під час підготовки репортажів про дотримання громадянами обмежень, встановлених на час дії карантину.