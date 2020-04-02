За фактом нападу на журналістів у столичному Гідропарку відкрито кримінальне провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Розпочато кримінальне провадження за фактом нападу на знімальні групи у столичному Гідропарку, який стався 2 квітня. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури міста Києва.
"За фактом нападів на знімальні групи телеканалів, що сталися 2 квітня на території столичного Гідропарку, розпочато два кримінальні провадження", - йдеться у повідомленні.
Встановлено, що знімальні групи двох телеканалів зазнали нападів під час підготовки репортажів про результати інспектування столичних парків та спортивних майданчиків, зокрема, щодо дотримання киянами заборон на їх відвідування під час карантину.
Один з чоловіків, який перебував на спортивному майданчику на триторії Гідропарку, обурився на зауваження журналістів про те, що він порушує карантин, напав на першу знімальну групу та пошкодив їхню техніку.
Через деякий час на вказаний спортмайданчик приїхали журналісти з іншого телеканалу та почали зйомку аналогічного репортажу. У ході зйомки інший невідомий чоловік здійснив напад на другу знімальну групу, застосував фізичну силу відносно журналістки та пошкодив знімальну техніку.
"Загалом внаслідок сутичок тілесні ушкодження отримали двоє журналістів та оператор. Постраждалі представники ЗМІ звернулися з відповідною заявою до поліції, а також повідомили прикмети нападників. Наразі вживаються заходи щодо їх затримання", - повідомили в прокуратурі.
За фактами інцидентів розпочато два кримінальні провадження. Перше - за ч. 1 ст. 171 (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів) Кримінального кодексу України. Друге - за ч. 1 ст. 171 (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів), ч. 2 ст. 345-1 (погроза або насильство щодо журналіста) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, у 2019 році в Україні зафіксовано 75 випадків застосування сили до журналістів.