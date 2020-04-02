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По факту нападения на журналистов в столичном Гидропарке открыто уголовное производство

По факту нападения на журналистов в столичном Гидропарке открыто уголовное производство

Киев  •  УНН

 • 11555 просмотра

КИЕВ. 2 апреля. УНН. Начато уголовное производство по факту нападения на съемочные группы в столичном Гидропарке, которое произошло 2 апреля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.

"По факту нападения на съемочные группы телеканалов, которые произошли 2 апреля на территории столичного Гидропарка, начато два уголовных производства", - говорится в сообщении.

Установлено, что на съемочные группы двух телеканалов напали во время подготовки репортажей о результатах инспектирования столичных парков и спортивных площадок, в частности, соблюдение киевлянами запретов на их посещение во время карантина.

Один из мужчин, который находился на спортивной площадке на тритории Гидропарка, возмутился замечанием журналистов о том, что он нарушает карантин, напал на первую съемочную группу и повредил их технику.

Через некоторое время на указанную спортплощадку приехали журналисты с другого телеканала и начали съемку аналогичного репортажа. В ходе съемки другой неизвестный мужчина совершил нападение на вторую съемочную группу, применил физическую силу в отношении журналистки и повредил съемочную технику.

"Всего в результате столкновений телесные повреждения получили двое журналистов и оператор. Пострадавшие представители СМИ обратились с соответствующим заявлением в полицию, а также сообщили приметы нападавших. Сейчас принимаются меры по их задержанию", - сообщили в прокуратуре.

По фактам инцидентов начато два уголовных производства. Первое - по ч. 1 ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) Уголовного кодекса Украины. Второе - по ч. 1 ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов), ч. 2 ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в 2019 году в Украине зафиксировано 75 случаев применения силы к журналистам.

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