У минулому році в Україні зафіксовано 75 нападів на журналістів – НСЖУ

$41.400.13
45.840.29
ukru
Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей
Ексклюзив
06:31 • 8808 перегляди

Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей

Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 195571 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
10 квітня, 14:44 • 141878 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
10 квітня, 13:57 • 124288 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
10 квітня, 12:43 • 130660 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 147380 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 147648 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 231005 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 217588 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 187699 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
3.1м/с
48%
Популярнi новини

У Білому домі хочуть обмежити коло людей, які будуть мати доступ до секретних доповідей розвідки

10 квітня, 22:58 • 20712 перегляди

Британія та Франція прискорять військове планування "коаліції охочих" впродовж двох тижнів

10 квітня, 23:43 • 13056 перегляди

Велика Британія та Норвегія виділять Україні 580 млн доларів на дрони та зброю

11 квітня, 00:24 • 11694 перегляди

Держдеп США: Єдина тема переговорів з росією – припинення вогню в Україні

03:25 • 19697 перегляди

Чи багато заробляли в Давньому Римі: вражаючі цифри у перерахунку на долари

07:02 • 9740 перегляди
Публікації

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 195542 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 178610 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 297600 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 319524 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 400893 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Джон Хілі

Себастьєн Лекорню

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Франція

Дніпро

Реклама
УНН Lite

Чи багато заробляли в Давньому Римі: вражаючі цифри у перерахунку на долари

07:02 • 10255 перегляди

Каскадери почнуть отримувати "Оскари"

05:36 • 6882 перегляди

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

10 квітня, 14:56 • 58470 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

10 квітня, 14:37 • 41166 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

10 квітня, 13:10 • 55307 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

The New York Times

MIM-104 Patriot

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

У минулому році в Україні зафіксовано 75 нападів на журналістів – НСЖУ

Київ • УНН

 • 13335 перегляди

КИЇВ. 23 січня. УНН. У 2019 році в Україні зафіксовано 75 випадків застосування сили до журналістів. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Національної спілки журналістів України.

У минулому році в Україні зафіксовано 75 нападів на журналістів – НСЖУ

"Торік було зафіксовано 75 інцидентів із застосуванням сили щодо журналістів в Україні, проти 86 випадків у 2018 році", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що найбільше інцидентів сталося у грудні – 10, на другому місці березень – 8, на третьому травень та серпень – 6 випадків.

"Експерти відзначають, що атаки на журналістів 2019 року супроводжувалися особливою агресією та жорстокістю. Зокрема, після нападу у центрі Черкас помер журналіст-розслідувач Вадим Комаров, який став другим у Європі журналістом, який загинув у 2019 році через свою професію", - вказано у повідомленні.

Зазначається, що належної уваги правоохоронців до злочинів проти працівників ЗМІ не було, а більшість нападів лишаються нерозкритими і не потрапляють до суду.

"У 12 випадках нападниками є чиновники, посадовці або депутати, також у 5 – правоохоронці, 3 інциденти сталися із застосуванням зброї. Щодо регіонів, то очевидне лідерство в антирейтингу зберігають Київ і область, де, зокрема, зафіксовано 29 інцидентів фізичної агресії. На другому місці Одеська область – 11 випадків застосування сили до журналістів. Третє розділили Херсонська, Чернівецька, Волинська області – по 4 інциденти", - вказано у повідомленні.

Також повідомляється, що дуже високий рівень фізичної агресії щодо журналістів. За 2017–2019 роки загалом зафіксовано 250 інцидентів із застосуванням сили проти журналістів.

Вказано, що хоча кількість нападів на журналістів і зменшилась, однак вона відстає від західних країн за рівнем свободи слова та захисту журналістів.

Нагадаємо, в травні минулого року в Черкасах побили журналіста Вадима Комарова.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Brent
$64.15
Bitcoin
$81,257.20
S&P 500
$5,279.67
Tesla
$252.00
Газ TTF
$33.63
Золото
$3,231.34
Ethereum
$1,553.01