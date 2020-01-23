У минулому році в Україні зафіксовано 75 нападів на журналістів – НСЖУ
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. У 2019 році в Україні зафіксовано 75 випадків застосування сили до журналістів. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Національної спілки журналістів України.
"Торік було зафіксовано 75 інцидентів із застосуванням сили щодо журналістів в Україні, проти 86 випадків у 2018 році", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що найбільше інцидентів сталося у грудні – 10, на другому місці березень – 8, на третьому травень та серпень – 6 випадків.
"Експерти відзначають, що атаки на журналістів 2019 року супроводжувалися особливою агресією та жорстокістю. Зокрема, після нападу у центрі Черкас помер журналіст-розслідувач Вадим Комаров, який став другим у Європі журналістом, який загинув у 2019 році через свою професію", - вказано у повідомленні.
Зазначається, що належної уваги правоохоронців до злочинів проти працівників ЗМІ не було, а більшість нападів лишаються нерозкритими і не потрапляють до суду.
"У 12 випадках нападниками є чиновники, посадовці або депутати, також у 5 – правоохоронці, 3 інциденти сталися із застосуванням зброї. Щодо регіонів, то очевидне лідерство в антирейтингу зберігають Київ і область, де, зокрема, зафіксовано 29 інцидентів фізичної агресії. На другому місці Одеська область – 11 випадків застосування сили до журналістів. Третє розділили Херсонська, Чернівецька, Волинська області – по 4 інциденти", - вказано у повідомленні.
Також повідомляється, що дуже високий рівень фізичної агресії щодо журналістів. За 2017–2019 роки загалом зафіксовано 250 інцидентів із застосуванням сили проти журналістів.
Вказано, що хоча кількість нападів на журналістів і зменшилась, однак вона відстає від західних країн за рівнем свободи слова та захисту журналістів.
Нагадаємо, в травні минулого року в Черкасах побили журналіста Вадима Комарова.