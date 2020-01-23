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В прошлом году в Украине зафиксировано 75 нападений на журналистов - НСЖУ

Киев • УНН

 • 13335 просмотра

КИЕВ. 23 января. УНН. В 2019 году в Украине зафиксировано 75 случаев применения силы к журналистам. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Национального союза журналистов Украины.

В прошлом году в Украине зафиксировано 75 нападений на журналистов - НСЖУ

"В прошлом году было зафиксировано 75 инцидентов с применением силы в отношении журналистов в Украине, против 86 случаев в 2018 году", - говорится в сообщении.

Указано, что больше всего инцидентов произошло в декабре - 10, на втором месте март - 8, на третьем май и август - 6 случаев.

"Эксперты отмечают, что атаки на журналистов в 2019 году сопровождались особой агрессией и жестокостью. В частности, после нападения в центре Черкасс умер журналист-расследователь Вадим Комаров, который стал вторым в Европе журналистом, погибшим в 2019 году в силу своей профессии", - указано в сообщении.

Отмечается, что должного внимания правоохранителей к преступлениям против работников СМИ не было, а большинство нападений остаются нераскрытыми и не попадают в суд.

"В 12 случаях нападавшими являются чиновники, должностные лица или депутаты, также в 5 - правоохранители, 3 инцидента произошли с применением оружия. Относительно регионов, то очевидно лидерство в антирейтинге сохраняют Киев и область, где, в частности, зафиксировано 29 инцидентов физической агрессии. На втором месте Одесская область - 11 случаев применения силы к журналистам. Третье разделили Херсонская, Черновицкая, Волынская области - по 4 инцидента", - указано в сообщении.

Также сообщается, что очень высокий уровень физической агрессии в отношении журналистов. За 2017-2019 годы в целом зафиксировано 250 инцидентов с применением силы против журналистов.

Указано, что хотя количество нападений на журналистов и уменьшилось, однако оно отстает от западных стран по уровню свободы слова и защиты журналистов.

Напомним, в мае прошлого года в Черкассах избили журналиста Вадима Комарова.

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