Мужчину отправили под домашний арест за нападение на журналистов в Гидропарке
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Подозреваемый в нападении на журналистов в Гидропарке будет находиться под домашним арестом. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Киева.
"Днепровский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде домашнего ареста мужчине, который подозревается в нападении на съемочную группу телеканала "ZIK" 2 апреля в Гидропарке", - указали в прокуратуре.
Мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов), ч. 2 ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса Украины.
Срок действия меры пресечения суд определил в 3 июня 2020 года включительно.
Напомним, 2 апреля на территории столичного Гидропарка съемочные группы телеканалов "ZIK" и "Эспрессо" подверглись нападению во время подготовки репортажей о соблюдении гражданами ограничений, установленных на время действия карантина.