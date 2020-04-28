Мужчину будут судить за нападение на журналистов в столичном Гидропарке
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. Столичная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении 54-летнего мужчины, который подозревается в нападении на журналистов в Гидропарке в Киеве. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.
"Киевской местной прокуратурой № 4 утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 54-летнего мужчины, который подозревается в совершении нападения на съемочную группу телеканала ZIK на территории столичного Гидропарка", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 2 апреля этого года подозреваемый, находясь на спортивной площадке на территории Гидропарка, возмутился замечанию журналистов о том, что он нарушает карантин, и совершил нападение на съемочную группу. Во время стычки злоумышленник нанес журналистке и оператору многочисленные удары по различным частям тела и пытался повредить технику.
"Действия мужчины квалифицированы по ч. 1 ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов), ч. 2 ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса Украины. Обвинительный акт направлен в Днепровский районный суд г. Киева для рассмотрения по существу. За совершенное мужчине грозит до 5 лет лишения свободы", - сообщили в прокуратуре.
Как сообщал УНН ранее, подозреваемый в нападении на журналистов в Гидропарке будет находиться под домашним арестом.