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Посреди Харькова неизвестные напали на журналиста: отобрали рюкзак с оружием

Киев • УНН

 • 14581 просмотра

КИЕВ. 2 мая. УНН. В Шевченковском районе Харькова неизвестные напали на журналиста, в результате чего тот получил телесные повреждения. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Харьковской области, передает УНН.

Посреди Харькова неизвестные напали на журналиста: отобрали рюкзак с оружием

“1 мая около 23:00 в полицию поступила информация о том, что на проспекте Науки на 28-летнего мужчину напали неизвестные и отобрали рюкзак, в котором находились ноутбук, телефон и оружие”, — говорится в сообщении. Отмечается, что на место происшествия прибыли полицейские и провели осмотр территории, опросили свидетелей, изъяли записи с камер видеонаблюдения.

“Во время обследования прилегающей территории работники полиции обнаружили рюкзак с вещами потерпевшего. Пострадавший с ушибами тела и лица обратился за помощью в больницу”, — добавили правоохранители.

“Следователем Шевченковского отдела полиции сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст 187 (разбой) и ч. 2 ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкциям статей предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 10 лет с конфискацией имущества”, — сообщили в пресс-службе и добавили, что устанавливаются все обстоятельства уголовного преступления и причастных к нему лиц.

Напомним, мужчину будут судить за нападение на журналистов в столичном Гидропарке.

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