У Запоріжжі за фактом перешкоджання журналістській діяльності відкрито кримінальне провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. Подія сталась на території торгівельного майданчика у Запорізькому районі. Невідомий вчинив сварку з тележурналістами, які проводили відеозйомку. Слідчим за даним фактом відкрито кримінальне провадження. Про це повідомляє УНН з посиланням на обласну поліцію.
7 травня в інтернеті з’явилось відео, на якому під час зйомки сюжету на одному з ринків Запоріжжя виник конфлікт між невідомим чоловіком та журналістами.
Під час проведення перевірки, поліцейські встановили, що на території торгівельного майданчика Запорізького району зйомку сюжету щодо дотримання працівниками торгівлі карантинних заходів проводили знімальні групи національних телеканалів. Невідомий чоловік вчинив конфлікт з представниками ЗМІ та заважав операторам проводити відеозйомку.
За даним фактом слідчим Запорізького відділення поліції відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.171 (Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів) Кримінального кодексу України.
На даний час проводяться всі необхідні слідчі дії для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та особи, причетної до його скоєння.
Нагадаємо, карантин спровокував посилену агресію щодо журналістів.