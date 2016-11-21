В Запорожье с авто изъяли гранату Ф-1

"В 1:33 до Александровского отделения полиции поступило сообщение о том, что возле дома по улице Школьной из автомобиля Mazda МХ-3 изъята граната Ф-1 с запалом современного производства. 40-летний водитель автомобиля доставлен в отделение полиции. Изъятое направлено на исследование в НИЭКЦ ", - говорится в сообщении областного управления нацполиции.

Предварительная правовая квалификация уголовного преступления - ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в субботу, 19 ноября, вечером на блокпосту вблизи пгт Новониколаевка, правоохранители задержали 31-летнего военнослужащего, который в военном авто Volvo перевозил большое количество неучтенного автоматического стрелкового оружия , гранатометов и боеприпасов.