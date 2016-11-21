У Запоріжжі з авто вилучили гранату Ф-1

“О 01:33 до Олександрівського відділення поліції надійшло повідомлення про те, що біля будинку по вулиці Шкільній з автомобілю Mazda МХ-3 вилучено гранату Ф-1 із запалом сучасного виробництва. 40-річний водій автомобіля доставлений до відділення поліції. Вилучене направлено на дослідження до НДЕКЦ”, — йдеться у повідомленні обласного управління нацполіції.

Попередня правова квалiфiкацiя кримінального правопорушення — ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у суботу, 19 листопада, ввечері на блокпосту поблизу смт Новомиколаївка, правоохоронці затримали 31-річного військовослужбовця, який на військовому авто Volvo перевозив велику кількість неврахованої автоматичної стрілецької зброї, гранатометів та боєприпасів.