В Запорожье возникли проблемы с электроснабжением - ОВА

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киев • УНН

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КИЕВ. 22 мая. УНН. Председатель Запорожской ОГА Юрий Малашко в Telegram сообщил, что в Запорожье возникли проблемы с электроснабжением. Он добавил, что на одном из энергообъектов произошло возгорание из-за перегрузки в энергосистеме, передает УНН.

Цитата

"Сохраняйте спокойствие! Проблемы с электроснабжением в областном центре не связаны с вражескими обстрелами", - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что на одном из объектов произошло возгорание из-за перегрузки в энергосистеме, а на другом объекте сработала система защиты. Причина выясняется, специалисты работают над восстановлением предоставления услуг, отметил Малашко.

Напомним

В ночь на 22 мая в многих областях Украины была объявлена воздушная тревога.

Жители Харькова и Запорожья сообщили о звуках взрывов.

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