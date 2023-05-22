В Запорожье возникли проблемы с электроснабжением - ОВА

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"Сохраняйте спокойствие! Проблемы с электроснабжением в областном центре не связаны с вражескими обстрелами", - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что на одном из объектов произошло возгорание из-за перегрузки в энергосистеме, а на другом объекте сработала система защиты. Причина выясняется, специалисты работают над восстановлением предоставления услуг, отметил Малашко.

Напомним

В ночь на 22 мая в многих областях Украины была объявлена воздушная тревога.

Жители Харькова и Запорожья сообщили о звуках взрывов.