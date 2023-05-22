В Запорожье возникли проблемы с электроснабжением - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 22 мая. УНН. Председатель Запорожской ОГА Юрий Малашко в Telegram сообщил, что в Запорожье возникли проблемы с электроснабжением. Он добавил, что на одном из энергообъектов произошло возгорание из-за перегрузки в энергосистеме, передает УНН.
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"Сохраняйте спокойствие! Проблемы с электроснабжением в областном центре не связаны с вражескими обстрелами", - говорится в сообщении.
Детали
Отмечается, что на одном из объектов произошло возгорание из-за перегрузки в энергосистеме, а на другом объекте сработала система защиты. Причина выясняется, специалисты работают над восстановлением предоставления услуг, отметил Малашко.
Напомним
В ночь на 22 мая в многих областях Украины была объявлена воздушная тревога.
Жители Харькова и Запорожья сообщили о звуках взрывов.