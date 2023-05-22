У Запоріжжі виникли проблеми з електропостачанням - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. Голова Запорізької ОВА Юрій Малашко у Telegram повідомив, що у Запоріжжі виникли проблеми з електропостачанням. Він додав, що на одному з енергооб'єктів сталося загоряння через перевантаження в енергосистемі, передає УНН.
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"Зберігайте спокій! Проблеми з електропостачанням в обласному центрі не пов'язані з ворожими обстрілами", - йдеться в повідомленні.
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Зазначається, що на одному з об'єктів сталося загоряння через перевантаження в енергосистемі, а на іншому об'єкті спрацювала система захисту. Причина з'ясовується, фахівці працюють над відновленням надання послуг, зауважив Малашко.
Нагадаємо
У ніч на 22 травня у багатьох областях України була оголошена повітряна тривога.
Мешканці Харкова та Запоріжжя повідомили про звуки вибухів.