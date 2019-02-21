В Запорожье разоблачили банду похитителей кабеля
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. Работники криминальной полиции и патрульные остановили автомобиль с кабелем, похищенным на одном из складов в Коммунарском районе Запорожья. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Управление нацполиции в Запорожской области.
В настоящее время в краже кабельно-проводниковой продукции обоснованно подозревается группа из 6 человек. Продолжается проверка на их причастность к совершению аналогичных преступлений на территории Запорожья.
13 февраля в Коммунарское отделение Днепровского отдела полиции ГУНП в Запорожской области поступило сообщение о краже. Полицейские установили, что ночью неизвестные проникли в состав в городе Запорожье и похитили кабельно-проводниковую продукцию ПАО "Укртелеком".
На следующий день во время отработки оперативной информации сотрудники криминальной полиции с привлечением патрульных по улице Юности в Коммунарском районе города остановили автомобиль "ГАЗ". Во время проверки транспортного средства полицейские в кузове обнаружили похищенный кабель.
В краже кабельно-проводниковой продукции обоснованно подозреваются 6 человек.
В настоящее время на автомобиль и имущество наложен арест. Фигуранты проверяются на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории Запорожья.
Открыто уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража). Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок на срок от трех до шести лет. Продолжается досудебное расследование.
Всего с начала года на территории Запорожской области работники полиции раскрыли 122 кражи, совмещенные с проникновением в помещение.
Напомним, в Деснянском районе Киева задержаны трое мужчин, которые срезали кабель правительственной связи.