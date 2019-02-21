В Запорожье разоблачили банду похитителей кабеля

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 58942 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 79247 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 129788 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 129857 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 129508 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 124944 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 160471 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117814 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141417 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145271 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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В Запорожье разоблачили банду похитителей кабеля

В Запорожье разоблачили банду похитителей кабеля

Киев  •  УНН

 • 9124 просмотра

КИЕВ. 21 февраля. УНН. Работники криминальной полиции и патрульные остановили автомобиль с кабелем, похищенным на одном из складов в Коммунарском районе Запорожья. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Управление нацполиции в Запорожской области.

В настоящее время в краже кабельно-проводниковой продукции обоснованно подозревается группа из 6 человек. Продолжается проверка на их причастность к совершению аналогичных преступлений на территории Запорожья.

13 февраля в Коммунарское отделение Днепровского отдела полиции ГУНП в Запорожской области поступило сообщение о краже. Полицейские установили, что ночью неизвестные проникли в состав в городе Запорожье и похитили кабельно-проводниковую продукцию ПАО "Укртелеком".

На следующий день во время отработки оперативной информации сотрудники криминальной полиции с привлечением патрульных по улице Юности в Коммунарском районе города остановили автомобиль "ГАЗ". Во время проверки транспортного средства полицейские в кузове обнаружили похищенный кабель.

В краже кабельно-проводниковой продукции обоснованно подозреваются 6 человек.

В настоящее время на автомобиль и имущество наложен арест. Фигуранты проверяются на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории Запорожья.

Открыто уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража). Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок на срок от трех до шести лет. Продолжается досудебное расследование.

Всего с начала года на территории Запорожской области работники полиции раскрыли 122 кражи, совмещенные с проникновением в помещение.

Напомним, в Деснянском районе Киева задержаны трое мужчин, которые срезали кабель правительственной связи.

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