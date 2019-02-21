У Запоріжжі викрили банду викрадачів кабелю

На даний час у крадіжці кабельно-провідникової продукції обґрунтовано підозрюється група із 6 осіб. Триває перевірка на їхню причетність до скоєння аналогічних злочинів на території Запоріжжя.

13 лютого до Комунарського відділення Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про крадіжку. Поліцейські встановили, що вночі невідомі проникли до складу в місті Запоріжжя та викрали кабельно-провідникову продукцію ПАТ "Укртелеком".

Наступного дня під час відпрацювання оперативної інформації працівники кримінальної поліції із залученням патрульних по вулиці Юності в Комунарському районі міста зупинили автомобіль "ГАЗ". Під час перевірки транспортного засобу поліцейські в кузові виявили викрадений кабель.

У крадіжці кабельно-провідникової продукції обґрунтовано підозрюються 6 осіб.

На даний час на автомобіль та майно накладено арешт. Фігуранти перевіряються на причетність до вчинення аналогічних злочинів на території Запоріжжя.

Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України (Крадіжка). Санкцією статті передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк на строк від трьох до шести років. Триває досудове розслідування.

Усього з початку року на території Запорізької області працівники поліції розкрили 122 крадіжки, поєднані із проникненням до приміщення.

Нагадаємо, у Деснянському районі Києва затримано трьох чоловіків, які зрізали кабель урядового зв’язку.