У Києві пошкодили урядовий зв’язок

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КИЇВ. 26 листопада. УНН. У Деснянському районі Києва затримано трьох чоловіків, які зрізали кабель урядового зв’язку. Про це повідомляє Відділ комунікації ГУНП у м.Києві, передає УНН.

“Під час нічного відпрацювання території Деснянського району на вулиці Братиславська працівники оперативно-пошукового відділу управління карного розшуку помітили трьох чоловіків, які тягнуть до автомобіля кабель. Правоохоронці відразу затримали зловмисників і викликали слідчо-оперативну групу для документування події”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначили у поліції, на місці злочину у затриманих вилучили 79 метрів викраденого кабелю урядового зв’язку та знаряддя вчинення злочину.

“За попередніми підрахунками, сума збитків становить 162 тисячі гривень. Зловмисники: 62 —річний киянин та двоє уродженців Чернігівської області, 1994 та 1996 років народження. Молодики раніше потрапляли у поле зору поліцейських за скоєння майнових злочинів”, — зазначили у поліції.

За фактом події відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Фігурантам загрожує до шести років позбавлення волі.

Нагадаємо, столичні правоохоронці вирішують питання про відкриття кримінального провадження за фактом підпалу автомобіля з дипломатичними номерами неподалік від російського посольства.

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