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В Киеве повредили правительственную связь

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 26 ноября. УНН. В Деснянском районе Киева задержаны трое мужчин, которые срезали кабель правительственной связи. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Киеве, передает УНН.

"Во время ночной отработки территории Деснянского района на улице Братиславская работники оперативно-поискового отдела управления уголовного розыска заметили трех мужчин, которые тянут к автомобилю кабель. Правоохранители сразу задержали злоумышленников и вызвали следственно-оперативную группу для документирования происшествия", - говорится в сообщении.

Как отметили в полиции, на месте преступления у задержанных изъяли 79 метров похищенного кабеля правительственной связи и орудия совершения преступления.

"По предварительным подсчетам, сумма ущерба составляет 162 тыс. гривен. Злоумышленники: 62-летний киевлянин и двое уроженцев Черниговской области, 1994 и 1996 рождения. Молодые люди ранее попадали в поле зрения полицейских за совершение имущественных преступлений", - отметили в полиции.

По факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам грозит до шести лет лишения свободы.

Напомним, столичные правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного производства по факту поджога автомобиля с дипломатическими номерами неподалеку от российского посольства.

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