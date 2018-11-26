В Киеве повредили правительственную связь
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. В Деснянском районе Киева задержаны трое мужчин, которые срезали кабель правительственной связи. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Киеве, передает УНН.
"Во время ночной отработки территории Деснянского района на улице Братиславская работники оперативно-поискового отдела управления уголовного розыска заметили трех мужчин, которые тянут к автомобилю кабель. Правоохранители сразу задержали злоумышленников и вызвали следственно-оперативную группу для документирования происшествия", - говорится в сообщении.
Как отметили в полиции, на месте преступления у задержанных изъяли 79 метров похищенного кабеля правительственной связи и орудия совершения преступления.
"По предварительным подсчетам, сумма ущерба составляет 162 тыс. гривен. Злоумышленники: 62-летний киевлянин и двое уроженцев Черниговской области, 1994 и 1996 рождения. Молодые люди ранее попадали в поле зрения полицейских за совершение имущественных преступлений", - отметили в полиции.
По факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам грозит до шести лет лишения свободы.
Напомним, столичные правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного производства по факту поджога автомобиля с дипломатическими номерами неподалеку от российского посольства.