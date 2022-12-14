В Запорожье сегодня слышали взрывы: секретарь горсовета сообщил о работе ПВО
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. В Запорожье сегодня утром были слышны звуки взрывов – это была работа сил противовоздушной обороны. Об этом сообщил секретарь Запорожского горсовета, и.о. мэра города Анатолий Куртев в среду, 14 декабря, в Telegram, пишет УНН.
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«Звуки взрывов, которые слышали запорожцы, это искусная работа наших сил противовоздушной обороны. Спасибо воинам за защиту!» - написал Куртев в Telegram.
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СМИ сообщали, что сегодня в Запорожье были слышны звуки взрывов.
14 декабря ночью российские оккупационные войска атаковали Украину дронами-камикадзе иранского производства "Shahed-136/131". Ударные БпЛА летели с направления восточного побережья Азовского моря.
Силами ПВО и РЭБ во время атаки на Киев было уничтожено 13 дронов-камикадзе.
Президент Зеленский уточнил, что ПВО сбили все 13 запущенных врагом "Шахедов".