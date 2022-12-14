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В Запорожье сегодня слышали взрывы: секретарь горсовета сообщил о работе ПВО

Киев • УНН

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КИЕВ. 14 декабря. УНН. В Запорожье сегодня утром были слышны звуки взрывов – это была работа сил противовоздушной обороны. Об этом сообщил секретарь Запорожского горсовета, и.о. мэра города Анатолий Куртев в среду, 14 декабря, в Telegram, пишет УНН.

Цитата

«Звуки взрывов, которые слышали запорожцы, это искусная работа наших сил противовоздушной обороны. Спасибо воинам за защиту!» - написал Куртев в Telegram.

Дополнение

СМИ сообщали, что сегодня в Запорожье были слышны звуки взрывов.

14 декабря ночью российские оккупационные войска атаковали Украину дронами-камикадзе иранского производства "Shahed-136/131". Ударные БпЛА летели с направления восточного побережья Азовского моря.

Силами ПВО и РЭБ во время атаки на Киев было уничтожено 13 дронов-камикадзе.

Президент Зеленский уточнил, что ПВО сбили все 13 запущенных врагом "Шахедов".

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