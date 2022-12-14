У Запоріжжі сьогодні чули вибухи: секретар міськради повідомив про роботу ППО
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. У Запоріжжі сьогодні вранці було чути звуки вибухів - це була робота сил протиповітряної оборони. Про це повідомив секретар Запорізької міськради, в.о. мера міста Анатолій Куртєв у середу, 14 грудня, у Telegram, пише УНН.
Цитата
«Звуки вибухів, які чули запоріжці, це вправна робота наших сил протиповітряної оборони. Дякуємо воїнам за захист!»,- написав Куртєв у Telegram.
Доповнення
ЗМІ повідомляли, що сьогодні в Запоріжжі було чутно звуки вибухів.
14 грудня вночі російські окупаційні війська атакували Україну дронами-камікадзе іранського виробництва "Shahed-136/131". Ударні БпЛА летіли із напрямку східного узбережжя Азовського моря.
Силами ППО та РЕБ під час атаки на Київ було знищено 13 дронів-камікадзе.
Президент Зеленський уточнив, що ППО збили всі 13 запущених ворогом "Шахедів".