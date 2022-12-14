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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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У Запоріжжі сьогодні чули вибухи: секретар міськради повідомив про роботу ППО

У Запоріжжі сьогодні чули вибухи: секретар міськради повідомив про роботу ППО

Київ • УНН

 • 580605 перегляди

КИЇВ. 14 грудня. УНН. У Запоріжжі сьогодні вранці було чути звуки вибухів - це була робота сил протиповітряної оборони. Про це повідомив секретар Запорізької міськради, в.о. мера міста Анатолій Куртєв у середу, 14 грудня, у Telegram, пише УНН.

Цитата

«Звуки вибухів, які чули запоріжці, це вправна робота наших сил протиповітряної оборони. Дякуємо воїнам за захист!»,- написав Куртєв у Telegram.

Доповнення

ЗМІ повідомляли, що сьогодні в Запоріжжі було чутно звуки вибухів.

14 грудня вночі російські окупаційні війська атакували Україну дронами-камікадзе іранського виробництва "Shahed-136/131". Ударні БпЛА летіли із напрямку східного узбережжя Азовського моря.

Силами ППО та РЕБ під час атаки на Київ було знищено 13 дронів-камікадзе.

Президент Зеленський уточнив, що ППО збили всі 13 запущених ворогом "Шахедів".

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