В Запорожье ищут взрывчатку на 30 объектах
Киев • УНН
КИЕВ. 21 мая. УНН. В полицию в Запорожье поступило электронное письмо о минировании около 30 различных объектов города, сейчас правоохранители проводят проверку объектов. Об этом сообщила начальник отдела коммуникации ГУНП в Запорожской области Екатерина Людвик в комментарии корреспонденту УНН.
"В полицию поступил одно письмо по электронной почте о минировании около тридцати объектов. В настоящее время правоохранительные органы работают, все проверяют", - отметила Людвик.
По ее словам, информации об эвакуации людей из указанных объектов сейчас нет.
Также она не уточнила, на каких именно объектах ищут взрывчатку.
Как сообщал УНН, сегодня в полицию поступило сообщение о минировании Киевской городской государственной администрации.