У столиці шукають вибухівку в будівлі КМДА
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. До поліції надійшло повідомлення про мінування Київської міської державної адміністрації. Про це в коментарі УНН розповіла прес-секретар Шевченківського управління поліції ГУ НП у Києві Анна Зубрєва.
"Повідомлення надійшло близько 14:00 на спецлінію "102", що заміновано будівлю на вулиці Хрещатик. Наразі ще досі проводиться перевірка, на місці працює слідча оперативна група управління поліції та працівники усіх профільних служб, зокрема вибухотехніки та кінологічна служба", - сказала Зубрєва.
За її словами, людей евакуювали, проте назвати конкретної кількості наразі не можуть.
Нагадаємо, у Львові надійшло анонімне повідомлення про мінування двох будівель.
Як повідомляв УНН, у Львові патрульні піймали ймовірного "мінувальника", ще коли він тримав в руках телефонну слухавку.