В столице ищут взрывчатку в здании КГГА
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. В полицию поступило сообщение о минировании Киевской городской государственной администрации. Об этом в комментарии УНН рассказала пресс-секретарь Шевченковского управления полиции ГУ ЧП в Киеве Анна Зубрева.
"Сообщение поступило около 14:00 по спецлинии "102", что заминировано здание на улице Крещатик. Сейчас до сих пор проводится проверка, на месте работает следственная оперативная группа управления полиции и работники всех профильных служб, в частности взрывотехники и кинологическая служба", - сказала Зубрева.
По ее словам, людей эвакуировали, однако назвать их конкретное количество пока не могут.
Напомним, во Львове поступило анонимное сообщение о минировании двух зданий.
Как сообщал УНН, во Львове патрульные поймали вероятного "минера", еще когда он держал в руках телефонную трубку.