В столице ищут взрывчатку в здании КГГА

"Сообщение поступило около 14:00 по спецлинии "102", что заминировано здание на улице Крещатик. Сейчас до сих пор проводится проверка, на месте работает следственная оперативная группа управления полиции и работники всех профильных служб, в частности взрывотехники и кинологическая служба", - сказала Зубрева.

По ее словам, людей эвакуировали, однако назвать их конкретное количество пока не могут.

Напомним, во Львове поступило анонимное сообщение о минировании двух зданий.

Как сообщал УНН, во Львове патрульные поймали вероятного "минера", еще когда он держал в руках телефонную трубку.