У Запоріжжі шукають вибухівку на 30 об'єктах
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. До поліції у Запоріжжі надійшов електронний лист про мінування близько 30 різних об'єктів міста, наразі правоохоронці здійснюють перевірку об’єктів. Про це повідомила начальник відділу комунікації ГУНП в Запорізькій області Катерина Людвік у коментарі кореспонденту УНН.
"До поліції надійшов один лист електронною поштою про мінування близько тридцяти об'єктів. Наразі правоохоронні органи працюють, все перевіряють", - зазначила Людвік.
За її словами, інформації про евакуацію людей із зазначених об'єктів наразі немає.
Також вона не уточнила, на яких саме об’єктах шукають вибухівку.
Як повідомляв УНН, сьогодні до поліції надійшло повідомлення про мінування Київської міської державної адміністрації.