В Запорожье почти 400 избирателей незаконно изменили избирательный адрес - прокуратура
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. В Запорожье выявлены нарушения избирательного законодательства относительно перерегистрации почти 400 избирателей по другому избирательному адресу. Об этом сообщает пресс-служба Запорожской областной прокуратуры, передает УНН.
“Сообщено о подозрении трем лицам по факту умышленного представления неправдивых сведений об изменении избирательного участка и перерегистрации по другому избирательному адресу (ч.1 ст.158 УК Украины). Подозрение лицам объявлено по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.158 Уголовного кодекса Украины”, — говорится в сообщении.
По данным следствия, ряд лиц, проживающих в Запорожье, в нарушение порядка подачи и рассмотрения заявлений на изменение избирательного адреса, безосновательно подали заявления об изменении места проживания почти 400 человек в Запорожский отдел госреестра избирателей.
“Сейчас решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения. Правоохранительные органы проверяют обоснованность и соблюдение порядка подачи и рассмотрения заявлений на изменение избирательного адреса другими участниками избирательного процесса. Досудебное расследование по уголовным производствам продолжается. За указанное уголовное правонарушение предусмотренно наказание в виде лишения лишения свободы на срок от 2 до 4 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 1 до 3 лет”, — добавили в прокуратуре.
Как сообщал УНН, правоохранители разоблачили кандидата в депутаты Киевского городского совета и его помощника в организации “сетки” подкупа избирателей.