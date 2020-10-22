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Тисяча гривень за голос: кандидата у депутати Київради викрили в організації “сітки” підкупу виборців

Тисяча гривень за голос: кандидата у депутати Київради викрили в організації “сітки” підкупу виборців

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Правоохоронці викрили кандидата в депутати до Київської міської ради та його помічника в організації “сітки” підкупу виборців, передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужби прокуратури Києва.

"У четвер, 22 жовтня, ... викрито кандидата в депутати до Київської міської ради та його помічника в організації “сітки” підкупу виборців (ч. 4 ст. 160 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Згідно з матеріалами слідства, вказані особи пропонували громадянам винагороду у сумі 1000 гривень за один відданий голос за визначеного кандидата під час виборів, які відбудуться 25 жовтня 2020 року. Розподіл грошей мав відбутися за наступною схемою: 500 гривень до виборів і стільки ж після надання підтвердження про голосування за певного кандидата, повідомили у прокуратурі.

"Кандидата у депутати та його помічника викрито під час передачі частини грошових коштів для подальшого підкупу виборців.

Під час проведення невідкладного обшуку у фігурантів вилучено списки громадян одного з районів столиці, конверти з грошовими коштами, чорнові записи та інші речові докази", - йдеться у повідомленні.

Наразі слідчі дії тривають. Вирішується питання щодо повідомлення причетним особам про підозру.

Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Миколаєві через відео в Facebook відкрили провадження про підкуп виборців.

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