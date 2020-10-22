Тысяча гривен за голос: кандидата в депутаты Киевсовета уличили в организации "сетки" подкупа избирателей
Киев • УНН
КИЕВ. 22 октября. УНН. Правоохранители разоблачили кандидата в депутаты Киевского городского совета и его помощника в организации "сетки" подкупа избирателей, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы прокуратуры Киева.
"В четверг, 22 октября, ... разоблачено кандидата в депутаты Киевского городского совета и его помощника в организации "сетки" подкупа избирателей (ч. 4 ст. 160 УК Украины)", - говорится в сообщении.
Согласно материалам следствия, указанные лица предлагали гражданам вознаграждение в сумме 1000 гривен за один отданный голос за определенного кандидата на выборах, которые состоятся 25 октября 2020 года. Распределение денег должно было быть по следующей схеме: 500 гривен до выборов и столько же после предоставления подтверждения о голосовании за определенного кандидата, сообщили в прокуратуре.
"Кандидата в депутаты и его помощника разоблачено во время передачи части денежных средств для дальнейшего подкупа избирателей.
При проведении неотложного обыска у фигурантов изъято списки граждан одного из районов столицы, конверты с денежными средствами, черновые записи и другие вещественные доказательства", - говорится в сообщении.
Сейчас следственные действия продолжаются. Решается вопрос о сообщение причастным лицам о подозрении.
Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.
Напомним, в Николаеве из-за видео в Facebook открыли производство о подкупе избирателей.