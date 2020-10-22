У Миколаєві через відео в Facebook відкрили провадження про підкуп виборців

“22 жовтня під час моніторингу соціальної мережі Facebook виявлена інформація із відеозаписом, на якому невідомі особи за грошову винагороду пропонують людям взяти участь у заходах політичної партії, а також передають гроші”, — йдеться в повідомленні.

За фактом публікації слідчі Заводського відділу поліції у Миколаєві розпочали кримінальне провадження за частиною 3 статті 160 Кримінального кодексу України “Надання виборцям, учасникам референдуму, юридичним особам неправомірної вигоди, що супроводжується передвиборчою агітацією або агітацією з референдуму, згадуванням імені кандидата, назви політичної партії, яка висунула кандидата на відповідних виборах, або використанням зображення кандидата, символіки політичної партії, яка висунула кандидата на відповідних виборах”. Санкція статті передбачає до шести років позбавленням волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк п’ять років.

Нагадаємо, що за тиждень в Україні відкрили 25 проваджень щодо підкупу виборців.