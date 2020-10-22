Підкуп виборців: за тиждень в Україні відкрили 25 проваджень

“На жаль, ми всі розуміємо, що з початком виборчого процесу у нас збуджуються апетити, у нас по різному до цього люди ставляться, і тільки за минулий тиждень у нас було 25 проваджень, які стосуються можливого надання виборцям неправомірної вигоди”, — заявив Шкіряк.

Одним з таких випадків була історія на Одещині, де правоохоронці в одній з таких справ викрили голову однієї з виборчих комісій і зацікавлену особу.

"Також у Київській області повідомлено про підозру кандидату на посаду голови ОТГ, який дарував вчителям конверти з грошовими коштами", — сказав радник міністра.

Нагадаємо, за останню добу поліцейські відкрили 33 кримінальних провадження за фактами порушень виборчого процесу перед місцевими виборами 25 жовтня, тоді як за попередню добу їх було 26. Загалом проваджень вже понад пів тисячі.