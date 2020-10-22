Вибори-2020: з наближенням дня голосування кількість порушень за добу зростає

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Київ • УНН

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КИЇВ. 22 жовтня. УНН. За останню добу поліцейські відкрили 33 кримінальних провадження за фактами порушень виборчого процесу перед місцевими виборами 25 жовтня, тоді як за попередню добу їх було 26. Загалом з початку старту кампанії 5 вересня проваджень уже 508. Про це УНН повідомили у пресслужбі Нацполіції.

"Упродовж доби до ЄРДР внесено відомості щодо 33 кримінальних правопорушень. Усього до ЄРДР внесено відомості щодо 508 кримінальних правопорушень: 251 – пов’язані з порушенням виборчого законодавства, 257 – пов’язані з виборчим процесом", - йдеться у повідомленні.

Також складено 1496 протоколів про вчинення адміністративних правопорушень, пов’язаних з виборчим процесом.

Усього ж із 5 вересня територіальні органи Національної поліції зареєстрували 6580 повідомлень, пов’язаних із виборчим процесом. Найбільше - у місті Києві – 800, у Київській – 660, у Львівській області – 484.

Всього упродовж доби до поліції надійшло 395 заяв та повідомлень, пов’язаних з порушеннями виборчого законодавства. Найбільше повідомлень зафіксовано в Одеській – 73, у Київській – 35, у Харківській області – 30, у місті Києві – 28.

Нагадаємо, чергові місцеві вибори призначені в Україні на 25 жовтня 2020 року.

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