Вибори-2020: з наближенням дня голосування кількість порушень за добу зростає
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. За останню добу поліцейські відкрили 33 кримінальних провадження за фактами порушень виборчого процесу перед місцевими виборами 25 жовтня, тоді як за попередню добу їх було 26. Загалом з початку старту кампанії 5 вересня проваджень уже 508. Про це УНН повідомили у пресслужбі Нацполіції.
"Упродовж доби до ЄРДР внесено відомості щодо 33 кримінальних правопорушень. Усього до ЄРДР внесено відомості щодо 508 кримінальних правопорушень: 251 – пов’язані з порушенням виборчого законодавства, 257 – пов’язані з виборчим процесом", - йдеться у повідомленні.
Також складено 1496 протоколів про вчинення адміністративних правопорушень, пов’язаних з виборчим процесом.
Усього ж із 5 вересня територіальні органи Національної поліції зареєстрували 6580 повідомлень, пов’язаних із виборчим процесом. Найбільше - у місті Києві – 800, у Київській – 660, у Львівській області – 484.
Всього упродовж доби до поліції надійшло 395 заяв та повідомлень, пов’язаних з порушеннями виборчого законодавства. Найбільше повідомлень зафіксовано в Одеській – 73, у Київській – 35, у Харківській області – 30, у місті Києві – 28.
Нагадаємо, чергові місцеві вибори призначені в Україні на 25 жовтня 2020 року.