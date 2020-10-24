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У Запоріжжі майже 400 виборців незаконно змінили виборчу адресу — прокуратура

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 жовтня. УНН. У Запоріжжі виявлено порушення виборчого законодавства щодо перереєстрації майже 400 виборців за іншою виборчою адресою. Про це повідомляє пресслужба Запорізької обласної прокуратури, передає УНН.

“Повідомлено про підозру трьом особам за фактом умисного подання неправдивих відомостей про зміну виборчої дільниці та перереєстрації за іншою виборчою адресою (ч.1 ст.158 КК України). Підозру особам оголошено за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.158 Кримінального кодексу України”, — йдеться в повідомленні.

За даними слідства, ряд осіб, проживаючих у Запоріжжі, у порушення порядку подачі та розгляду заяв на зміну виборчої адреси, безпідставно подали заяви про зміну місця проживання майже 400 осіб до Запорізького відділу держреєстру виборців.

“Наразі вирішується питання про обрання відносно підозрюваних запобіжного заходу. Правоохоронні органи перевіряють обґрунтованість та дотримання порядку подачі та розгляду заяв на зміну виборчої адреси іншими учасниками виборчого процесу. Досудове розслідування у кримінальних провадженнях триває. За вказане кримінальне правопорушення, передбачене покарання у вигляді позбавлення позбавлення волі на строк від 2 до 4 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 1 до 3 років”, — додали в прокуратурі.

Як повідомляв УНН, правоохоронці викрили кандидата в депутати до Київської міської ради та його помічника в організації “сітки” підкупу виборців.

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