В Запорожье майор требовал взятки за отсрочку от службы

Правоохранители установили, что заместитель военкома - начальник отделения комплектования одного из объединенных городских военных комиссариатов, требовал от местного жителя 29 000 гривен за содействие в уклонении от призыва на срочную службу и снятие с воинского учета.

Правоохранители задержали майора на рабочем месте при получении всей суммы взятки. В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств дела.

Напомним, бывший военный комиссар попался на взятке.