У Запоріжжі майор вимагав хабарі за відстрочку від служби
Київ • УНН
КИЇВ. 4 червня. УНН. Правоохоронці викрили на одержанні хабаря заступника начальника одного з районних військових комісаріатів Запорізької області. Про це повідомляє прес-служба Служби безпеки України, передає УНН.
Правоохоронці встановили, що заступник воєнкома - начальник відділення комплектування одного з об’єднаних міських військових комісаріатів, вимагав від місцевого мешканця 29 тисяч гривень за сприяння в ухиленні від призову на строкову службу та зняття з військового обліку.
Правоохоронці затримали майора на робочому місці під час отримання всієї суми хабаря. У межах відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання міри запобіжного заходу.
Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставини справи.
Нагадаємо, колишній військовий комісар погорів на хабарі.