В Запорожье горела квартира: три человека погибли
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. В Запорожье горела квартира в пятиэтажном жилом доме, есть погибшие. Об этом пишет УНН со ссылкой на ГСЧС.
Детали
4 апреля поздно вечером Запорожье на ул. Добровольческих батальонов в квартире на пятом этаже пятиэтажного жилого дома возник пожар.
Спасатели повидоляють, что в результате возгорания погибли 3 человека.
Пожар ликвидирован на площади 20 м2. К тушению привлекалось 12 человек и 4 единицы техники ДСНС.
Напомним
В Днепре в результате пожара в неэксплуатируемых дома погибли два человека.