У Запоріжжі горіла квартира: троє людей загинули
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. У Запоріжжі горіла квартира у п’ятиповерховому житловому будинку, є загиблі. Про це пише УНН з посиланням на ДСНС.
Деталі
4 квітня пізно ввечері Запоріжжі на вул. Добровольчих батальйонів у квартирі на п’ятому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку виникла пожежа.
Рятувальники повідоляють, що внаслідок загоряння загинуло 3 особи.
Пожежу ліквідовано на площі 20 м2. До гасіння залучалося 12 осіб та 4 одиниці техніки ДСНС.
Нагадаємо
У Дніпрі внаслідок пожежі в неексплуатованому будинку загинуло дві особи.