У Запоріжжі горіла квартира: троє людей загинули

Деталі

4 квітня пізно ввечері Запоріжжі на вул. Добровольчих батальйонів у квартирі на п’ятому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку виникла пожежа.

Рятувальники повідоляють, що внаслідок загоряння загинуло 3 особи.

Пожежу ліквідовано на площі 20 м2. До гасіння залучалося 12 осіб та 4 одиниці техніки ДСНС.

Нагадаємо

У Дніпрі внаслідок пожежі в неексплуатованому будинку загинуло дві особи.